Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите пожалуйста... 9 класс.
Алгебра
Помогите пожалуйста... 9 класс.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х=1 х=1/13 у=2 у=-1целая 9/13
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
А)0,6*2/3 б)(2/9-2,6)*4,5 в)(1/2+3/7):1,3 решите пожалуйста!надо срочно.
Ответить
Математика
Помогите решить второе задание часть Б
Ответить
Математика
Найдите длину окружности,если её диаметр 17см
Ответить
Алгебра
Решите систему : {3х+у=7 {2х^2-у=7
Ответить
Физика
Газ изотермически сжимают от давления 7*10^6 Па до 15*10^6 Па.Чему равен объем газа посл?? сжатия,если первоначальный объем был 12*10^(-3) м3.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск