Помогите пожалуйста английский 3 класса

Английский язык
Помогите пожалуйста английский 3 класса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Art,2)Sport,3)Geography,4)Nielsen,5)Maths,6)History,7)Social Studies
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение 6с + (5-с) - (3с+2)
Ответить
Химия
Укажите ученых внесших в клад в развитии атомно-малекулярного учения 1)Ломоносов 2)Аристотель 3)Дальтон 4)Демокрит
Ответить
Биология
Первая помощь при укусе паука?
Ответить
Математика
" Винни пух съедает в час на 5 шоколадок больше, чем Пятачок.За 7 часов Винни пух съе?? на 60 шоколадок больше ,чем Пятачок за 4 часа.Сколько шок...
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПЖ! ДАЮ 23 БАЛА
Ответить