Укажите ученых внесших в клад в развитии атомно-малекулярного учения 1)Ломоносов 2)Аристотель 3)Дальтон 4)Демокрит

Химия
Укажите ученых внесших в клад в развитии атомно-малекулярного учения 1)Ломоносов 2)Аристотель 3)Дальтон 4)Демокрит
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Гость:
1) Ломоносов 3) Дальтон
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