Помогите пожалуйста б)в)

Русский язык
Помогите пожалуйста б)в)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Сова! Открывай! Пришёл медведь. Дверь открылась, и Сова выглянула наружу. -Здраствуй, Пух, - сказала она. - Какие новости? -Грустные и ужасные, - сказал Пух, - потому что Иа-Иа, мой старый друг, потерял свой хвост... Будь так добра, скажи мне, пожалуйста, как мне его найти?
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