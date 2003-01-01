Помогите пожалуйста б)в)

Гость: Гость:

-Сова! Открывай! Пришёл медведь. Дверь открылась, и Сова выглянула наружу. -Здраствуй, Пух, - сказала она. - Какие новости? -Грустные и ужасные, - сказал Пух, - потому что Иа-Иа, мой старый друг, потерял свой хвост... Будь так добра, скажи мне, пожалуйста, как мне его найти?