Помогите пожалуйста. Боги Древнего Египта какие силы природы и занятия людей они ??тражали например: Амон - Ра - Бог солнца. египтяне щитали самым главным.

Гость: Гость:

Баст – бог веселья, удачи и домашнего очага.Амон – сначала бог воздуха, потом стал богом солнца. Гор – бог земли. Мин-бог плодородия. Птах-бог ремесла и творчества. Осирис-бог охоты и войны. Себек-бог рек и озер. Хех-воплощяет стихии. Хнум-бог воды и заходящего солнца. Шаи-бог виноградной лозы. Шу-бог воздуха. Ях-бог луны.