Помогите пожалуйста. Боги Древнего Египта какие силы природы и занятия людей они ??тражали например: Амон - Ра - Бог солнца. египтяне щитали самым главным.
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Помогите пожалуйста. Боги Древнего Египта какие силы природы и занятия людей они ??тражали например: Амон - Ра - Бог солнца. египтяне щитали самым главным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баст – бог веселья, удачи и домашнего очага.Амон – сначала бог воздуха, потом стал богом солнца. Гор – бог земли. Мин-бог плодородия. Птах-бог ремесла и творчества. Осирис-бог охоты и войны. Себек-бог рек и озер. Хех-воплощяет стихии. Хнум-бог воды и заходящего солнца. Шаи-бог виноградной лозы. Шу-бог воздуха. Ях-бог луны.
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