Помогите пожалуйста! Буду очень благодарен...

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Помогите пожалуйста! Буду очень благодарен...
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Автор: Гость
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Гость:
Советую сначала сделать на листочек представь себе ситуацию и как бы ты говорил этими предлодениями и ты сразу поймёшь.
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