Помогите пожалуйста, что сможете! Даю 20 балов за всё!
Обществознание
Помогите пожалуйста, что сможете! Даю 20 балов за всё!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-1 , 4-3 , 5-3 , 6-1 , 7-4
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