Помогите пожалуйста!!!Даю 32 балла!!!Помогите! дополните утверждение: Река Муррей протекает преимущественно по территории,,расположенной в ________________ климатическом поясе,поэтому она особенно полноводна в период с ____...

География
Помогите пожалуйста!!!Даю 32 балла!!!Помогите! дополните утверждение: Река Муррей протекает преимущественно по территории,,расположенной в ________________ климатическом поясе,поэтому она особенно полноводна в период с _________________по_____________________
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Гость:
В субтропическом климатическом поясе ...
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