Помогите пожалуйста!!!Даю 32 балла!!!Помогите! дополните утверждение: Река Муррей протекает преимущественно по территории,,расположенной в ________________ климатическом поясе,поэтому она особенно полноводна в период с ____...

География

Помогите пожалуйста!!!Даю 32 балла!!!Помогите! дополните утверждение: Река Муррей протекает преимущественно по территории,,расположенной в ________________ климатическом поясе,поэтому она особенно полноводна в период с _________________по_____________________

Автор: Гость