Помогите пожалуйста! даю 40 баллов
Химия
Помогите пожалуйста! даю 40 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тест. 1. 4) ССl₄ 2. 1) C₂H₅OH 3. 4) 13 4. В задании ошибка, не выходит 5. 4) 42
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