Помогите пожалуйста, даю все баллы)))

Гость: Гость:

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были проценты. Жили они дружно и в согласии, пока однажды не поспорили 50 % и 20% о том, кто из них важнее и главнее. "Я больше, чем ты, - сказал 50%, - поэтому я важнее". "Может ты и больше, но более жадный, чем я. Видишь на волшебной яблоньке созрели 10 яблок. Заберёшь ты свою долю, а остальным останется всего 5 яблок. Я же оставлю другим 8 яблок. Видишь, какой ты жадный!" - ответило 20%. "Это я то жадный, - возмутился 50 %, - а если я к тем 10 яблонькам захочу прибавить свой процент, тогда ведь яблок станет 15 штук. А ты? Их станет всего лишь 12. Значит, я щедрый, а жадный ты!" Услышал 100% их спор, подошёл к ним и сказал: " Мы все равноправны. Например, захотят два мальчика из Тридевятого царства поделить 10 конфет напополам, так им поможем 50%. И съедят мальчики каждый по 5 конфет. А если мальчиков будет пять, то им поможет 20% - каждому по 2 конфеты. Мы все по своему нужны и все по-своему важны!"