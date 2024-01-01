Помогите пожалуйста Дам 20 баллов

Русский язык
Помогите пожалуйста Дам 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть В 1. Тип речи - повествование 2. Стиль речи - художественный 3. Пышное - большое, роскошное 4. Тоскливой - радостной, веселой 5. Это метафора Часть С 1. Тема текста - описание заката  Идея - дать читателю почувствовать тоску автора по уходящему дню, по заходящему за горизонт солнцу. 2. Вечерняя грусть На закате 3. Текст проникнут чувством легкой печали автора, его ноющей тоской по солнцу.
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