Помогите пожалуйста!Дам 35 баллов!Напишите сочинение-рассуждение на тему один или разные суффиксы в словах градина,виноградина.

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Какое значение имеет суффикс -ин- у существительных? Рассмотрев два слова градина и виноградина и сделав их морфемный разбор, я убедилась, что они имеют один и тот же суффикс -ин-. Но в то же время известно, что одни и те же суффиксы могут иметь различное значение. Стоит рассмотреть это. Суффикс -ин- может указывать на отвлеченные признаки (шир-ин-а, глуб-ин-а), на виды рыбы и мяса (осетр-ин-а и баран-ин-а), указывать на один предмет из ряда одинаковых (горош-ин-а, солом-ин-а), на представителей разной нации (груз-ин, татар-ин), носить оценочный характер (враж-ин-а, вред-ин-а). А теперь посмотрим, одинаковые или разные суффиксы в словах градина и виноградина? Оказывается, что их значение разное. В слове виноградина суффикс -ин- имеет значение, указывающее на один предмет из ряда одинаковых, а в слове градина - на ее размер. Итак, будем внимательно относится к словам в русском языке и к их значениям.