ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ДАМ 50 БАЛЛОВ!!! Тест 1. Сколько наречий и слов категории состо??ния употреблено в пословицах? 1. Под вести подводы не надо. 2. Вода течет вниз, а человек смотрит вверх. 3. Добро помни твердо. 4. Год думай...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ДАМ 50 БАЛЛОВ!!! Тест 1. Сколько наречий и слов категории состо??ния употреблено в пословицах? 1. Под вести подводы не надо. 2. Вода течет вниз, а человек смотрит вверх. 3. Добро помни твердо. 4. Год думай, но делай вмиг. 5. На голове густо, а в уме пусто. 6. Надобно работать до поту и есть досыта. а) восемь б) девять в)десять Тест 2. В каких случаях выделенные слова — наречия? а) Говорить в открытую; б) ломиться в открытую дверь; и) решить по-своему; г) по своему решению; д) (это) легче сделать; е) (эта) задача легче (той). Тест 3. Каким членом предложения является наречие в примере «К кофе по-турецки предлагают холодную воду»? 1) обстоятельством 2) определением 3) дополнением Тест 4. В каком случае наречие разобрано по составу правильно? Исправьте ошибки. 1) (одет) по-летнему 2) по-летнему 3) по-летнему Тест 5. В какой строчке наречия? 1) (груз) полегче; (задача) потруднее; (упражнение) покороче 2) (идти) полегче; (сделать) потруднее; (говорить) покороче Тест 6. В какой строчке наречия с суффиксом -о? 1) влев.., засветл.., направ.. 2) слев.., издалек.., досыт.. Тест 7. В какой строчке наречия? Обозначьте в них приставки. 1) (в) низу (юбки); (в) даль (голубую); (по) своему (плану) 2) (в) низу (пойти); (в) даль (смотреть); (по) своему (поступить) Тест 8. В каком случае неверно подчеркнуты члены предложения? Исправьте ошибки. 1) Нельзя читать лежа. 2) Нельзя читать лежа. Тест 9. Определите наречия с неверным ударением. Исправьте ошибки. 1) ме́льком 2) о́тчасти 3) глу́боко Тест 10. Укажите словосочетания с ошибками в употреблении наречий. Исправьте ошибки. 1) залезть изнутри 2) идти обратно 3) сделать на́зло
Ответ(ы) на вопрос:
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Тест 1. (в): не надо, вниз, вверх, твердо, вмиг, густо, пусто, надобно, до поту, досыта тест 2- а, и, д тест 3 - 2 тест 4 по-приставка, лет-корень, н, ему- суффиксы, окончания нет, основа-все слово тест 5 - 2 тест 6- 1 тест 7- 2 приставки: в и по тест 8- необходимо видеть варианты тест 9- 2,3 отчАсти, глубокО тест 10- 1 (залезть внутрь), 3. ударение назлО
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