Укажите сущ женского рода А)такси,судья B)шасси,салями C)шоссе,кафе D)авеню,кольраби
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Укажите сущ женского рода А)такси,судья B)шасси,салями C)шоссе,кафе D)авеню,кольраби
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Гость:
Сомневаюсь . склоняюсь к D
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