Помогите пожалуйста дам много баллов срочно нужно надо написать сочинение по кар??ине Ф. Решетникова
Русский язык
Помогите пожалуйста дам много баллов срочно нужно надо написать сочинение по кар??ине Ф. Решетникова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На етой картине изображенны дети которые любуются звёздным небом ночью на заднем фоне виднеется город дома в которых кое где горит свет два мальчика очень интересно разглядовают звезду и т.д чот ещо там дальш по картине придумай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Автобусе ехало сначала 29 пассажиров потом на каждой остановке выходили три челов??ка погибли 7 человек сколько пассажиров ехали в автобусе между 3...
Английский язык
Русский язык