Помогите пожалуйста дам много баллов срочно нужно надо написать сочинение по кар??ине Ф. Решетникова

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Помогите пожалуйста дам много баллов срочно нужно надо написать сочинение по кар??ине Ф. Решетникова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На етой картине изображенны дети которые любуются звёздным небом ночью на заднем фоне виднеется город дома в которых кое где горит свет два мальчика очень интересно разглядовают звезду и т.д чот ещо там дальш по картине придумай 
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