Помогите пожалуйста длина основания прямоугольного параллелепипеда 2 12 м, а шир??на в 1 916 раза меньше длины. чему равна высота этого параллелепипеда, если его объем равен 12 45 м3

Математика

Помогите пожалуйста длина основания прямоугольного параллелепипеда 2 12 м, а шир??на в 1 916 раза меньше длины. чему равна высота этого параллелепипеда, если его объем равен 12 45 м3

Автор: Гость