Помогите пожалуйста длина основания прямоугольного параллелепипеда 2 12 м, а шир??на в 1 916 раза меньше длины. чему равна высота этого параллелепипеда, если его объем равен 12 45 м3
Математика
Помогите пожалуйста длина основания прямоугольного параллелепипеда 2 12 м, а шир??на в 1 916 раза меньше длины. чему равна высота этого параллелепипеда, если его объем равен 12 45 м3
Ответ(ы):
Гость:
2 1/2÷1 9/16=5/2*16/25=1 3/5 ширина прям паралл переведем дроби в десятичные дроби: 1 3/5=1.6 12 4/5=12.8 2 1/2=2.5 12.8÷2.5÷1.6=3.2 (м) высота прямоугольного параллепипеда
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