Укажите вариант, в котором верно названы цифры постановки запятых в предложении:"??икитич достаёт ружья(1) водит в тайгу(2) и(3) ждёт(4) что они просветлеют(5) отдохнут душой(6) и(7) проветрят мозги от ученья." А)1, 3, 6. Б)...

Русский язык
Укажите вариант, в котором верно названы цифры постановки запятых в предложении:"??икитич достаёт ружья(1) водит в тайгу(2) и(3) ждёт(4) что они просветлеют(5) отдохнут душой(6) и(7) проветрят мозги от ученья." А)1, 3, 6. Б)2, 4, 7. В)4, 5, 6. Г)1, 4, 5.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правельный ответ -------г)1,4,5 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Подскажите пож решение задачи 473.
Ответить
История
Выписать имена богов и кто кому служил.
Ответить
Литература
Борис Житков из книги Морские Истории надо найти характер капитана зарание спас??бо
Ответить
Математика
Было 3 арбуза. Каждый арбуз разделили на одинаковое число частей и съели. Остались только корки.На сколько частей делили каждый арбуз?
Ответить
Математика
У бабушки в тёмном чулане стоят банки с вареньем трёх сортов: яблочное, сливовое, и зямляничное, по 5 банок каждого сорта. Какое наименьшее количес...
Ответить