Укажите вариант, в котором верно названы цифры постановки запятых в предложении:"??икитич достаёт ружья(1) водит в тайгу(2) и(3) ждёт(4) что они просветлеют(5) отдохнут душой(6) и(7) проветрят мозги от ученья." А)1, 3, 6. Б)...

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Укажите вариант, в котором верно названы цифры постановки запятых в предложении:"??икитич достаёт ружья(1) водит в тайгу(2) и(3) ждёт(4) что они просветлеют(5) отдохнут душой(6) и(7) проветрят мозги от ученья." А)1, 3, 6. Б)2, 4, 7. В)4, 5, 6. Г)1, 4, 5.

Автор: Гость