Подскажите пож решение задачи 473.
Математика
Подскажите пож решение задачи 473.
Ответ(ы):
Гость:
1/3= 4/12- автобусы 1/4= 3/12-грузовые машины 5/12- легковые машины 3/12<4/12<5/12
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