Борис Житков из книги Морские Истории надо найти характер капитана зарание спас??бо

Литература
Борис Житков из книги Морские Истории надо найти характер капитана зарание спас??бо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Капитан Умный,находчивый
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