Помогите пожалуйста!!!Если можно то с подробностями чтобы я смог вникнуть .Зарание огромное спасибо.
Алгебра
Помогите пожалуйста!!!Если можно то с подробностями чтобы я смог вникнуть .Зарание огромное спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Вот моё решение, вроде правильно поняла задание.
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