Помогите пожалуйста!!!Если можно то с подробностями чтобы я смог вникнуть .Зарание огромное спасибо.

Алгебра

Помогите пожалуйста!!!Если можно то с подробностями чтобы я смог вникнуть .Зарание огромное спасибо.

Автор: Гость