Решити плисс буду рад если какой-то человек решит уравнения
Математика
Решити плисс буду рад если какой-то человек решит уравнения
Ответ(ы):
Гость:
X=724/23=1096/23 x=1096/23-724/23 x=372/23 x=16(4/23)
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