Чем отличаеются деловые и личные отношения

Обществознание
Чем отличаеются деловые и личные отношения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
деловые-связанные с карьерой, работой, бизнесом, компаниями, партнерами, а личные связаны, что и так понятно, с родными, близкими, любимыми людьми и просто друзьями
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