В киоске подали 96 марок,открыток восемь раз меньше,чем марок а конвертов в 7 раз бо??ьше чем открыток сколько конвертов продали в киоске

Математика

В киоске подали 96 марок,открыток восемь раз меньше,чем марок а конвертов в 7 раз бо??ьше чем открыток сколько конвертов продали в киоске

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