В киоске подали 96 марок,открыток восемь раз меньше,чем марок а конвертов в 7 раз бо??ьше чем открыток сколько конвертов продали в киоске

Математика
В киоске подали 96 марок,открыток восемь раз меньше,чем марок а конвертов в 7 раз бо??ьше чем открыток сколько конвертов продали в киоске
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)96÷8=12- продали открыток.                                                                                                 2)12×7=84-  конвертов.                                                                                                                      84 конверта и продали
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