В киоске подали 96 марок,открыток восемь раз меньше,чем марок а конвертов в 7 раз бо??ьше чем открыток сколько конвертов продали в киоске
Математика
В киоске подали 96 марок,открыток восемь раз меньше,чем марок а конвертов в 7 раз бо??ьше чем открыток сколько конвертов продали в киоске
Ответ(ы):
Гость:
1)96÷8=12- продали открыток. 2)12×7=84- конвертов. 84 конверта и продали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Русский язык
Борисенко Н., Владимирская Г., Граник Г СПИШИТЕ ОТРЫВКИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. ЗАБОЛОЦКОГО,ДЕЛАЯ ПО ХОДУ ПИСЬМА ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАСТА...