напишите номера не правельных утвердженей 1) гипотенузой нызывают сторону прямо??гольного трейгольника ,лежащу.ю против острого угла 2) снешний угол треугольника равен полусумме углов треугольника,не смежным с ним 3) сумма ...

Геометрия
напишите номера не правельных утвердженей 1) гипотенузой нызывают сторону прямо??гольного трейгольника ,лежащу.ю против острого угла 2) снешний угол треугольника равен полусумме углов треугольника,не смежным с ним 3) сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90* Ответ__________
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