напишите номера не правельных утвердженей 1) гипотенузой нызывают сторону прямо??гольного трейгольника ,лежащу.ю против острого угла 2) снешний угол треугольника равен полусумме углов треугольника,не смежным с ним 3) сумма ...

Геометрия

напишите номера не правельных утвердженей 1) гипотенузой нызывают сторону прямо??гольного трейгольника ,лежащу.ю против острого угла 2) снешний угол треугольника равен полусумме углов треугольника,не смежным с ним 3) сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90* Ответ__________

Автор: Гость