Помогите пожалуйста. Если расстояние между двумя материальными точками уменьши??ь в два с половиной раза,то сила всемирного тяготения между ними : 1)увеличивается в 2,5 раз 2)уменьшится в 2,5 раз 3) увеличится в 6,25 раз 4...

Физика
Помогите пожалуйста. Если расстояние между двумя материальными точками уменьши??ь в два с половиной раза,то сила всемирного тяготения между ними : 1)увеличивается в 2,5 раз 2)уменьшится в 2,5 раз 3) увеличится в 6,25 раз 4)уменьшится в 6,25 раз
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Гость:
Увеличится в 6.25 раз
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