Помогите пожалуйста. Если расстояние между двумя материальными точками уменьши??ь в два с половиной раза,то сила всемирного тяготения между ними : 1)увеличивается в 2,5 раз 2)уменьшится в 2,5 раз 3) увеличится в 6,25 раз 4...

Физика

Помогите пожалуйста. Если расстояние между двумя материальными точками уменьши??ь в два с половиной раза,то сила всемирного тяготения между ними : 1)увеличивается в 2,5 раз 2)уменьшится в 2,5 раз 3) увеличится в 6,25 раз 4)уменьшится в 6,25 раз

Автор: Гость