Помогите пожалуйста если сможете то деление столбиком спасибо заранее
Математика
Помогите пожалуйста если сможете то деление столбиком спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3 1 действие 3.24:0.9 2д из этого вычесть 2.37 3д все * на 2.15 №4 х=7.2:6=1.2 №5 сначала все сложить потом разднлить на количество тобиш на 4 а остальное на калькуляторе посчитай а столбики фальшивые сделай
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