Помогите пожалуйста если сможете то деление столбиком спасибо заранее

Гость: Гость:

№3 1 действие 3.24:0.9 2д из этого вычесть 2.37 3д все * на 2.15 №4 х=7.2:6=1.2 №5 сначала все сложить потом разднлить на количество тобиш на 4 а остальное на калькуляторе посчитай а столбики фальшивые сделай