Найди в тексте стихотворения "О, Родина" В неярком блеске..." слова-антонимы. Напиши их. (3-4 слов-антоним, пожалуйста) Стихотворение: О, Родина! В неярком блеске Я взором трепетным ловлю Твои проселки, перелески — Все, чт...

Литература

Найди в тексте стихотворения "О, Родина" В неярком блеске..." слова-антонимы. Напиши их. (3-4 слов-антоним, пожалуйста) Стихотворение: О, Родина! В неярком блеске Я взором трепетным ловлю Твои проселки, перелески — Все, что без памяти люблю: И шорох рощи белоствольной, И синий дым в дали пустой, И ржавый крест над колокольней, И низкий холмик со звездой... Мои обиды и прощенья Сгорят, как старое жнивье. В тебе одной — и утешенье И исцеление мое.

Автор: Гость