Найди в тексте стихотворения "О, Родина" В неярком блеске..." слова-антонимы. Напиши их. (3-4 слов-антоним, пожалуйста) Стихотворение: О, Родина! В неярком блеске Я взором трепетным ловлю Твои проселки, перелески — Все, чт...

Литература
Найди в тексте стихотворения "О, Родина" В неярком блеске..." слова-антонимы. Напиши их. (3-4 слов-антоним, пожалуйста) Стихотворение: О, Родина! В неярком блеске Я взором трепетным ловлю Твои проселки, перелески — Все, что без памяти люблю: И шорох рощи белоствольной, И синий дым в дали пустой, И ржавый крест над колокольней, И низкий холмик со звездой... Мои обиды и прощенья Сгорят, как старое жнивье. В тебе одной — и утешенье И исцеление мое.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть эти:мои-твои ,обиды-прощенья.больше не нашла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Взрослый человек спит примерно одну третью суток.Какую часть суток он бодурствуе???
Ответить
История
Была ли присоединена Османская империя к России (когда-либо)? Если да, то в каком году
Ответить
Математика
Решите задачу!!! а=15м в=13м Розы-?,вторая пятая от S Фрукт.-?метров квадратных,ост. Решение 1)
Ответить
Математика
Вычисли 187 + 1 тон 8 цент
Ответить
Математика
Выполни умножение записывая числа в столбик 834×15, 276×23
Ответить