Решите задачу!!! а=15м в=13м Розы-?,вторая пятая от S Фрукт.-?метров квадратных,ост. Решение 1)
Математика
Решите задачу!!! а=15м в=13м Розы-?,вторая пятая от S Фрукт.-?метров квадратных,ост. Решение 1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*13=195(см вм квадрате)-S 2)195:5*2=78(р.)-розы
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