Выполни умножение записывая числа в столбик 834×15, 276×23

Математика
Выполни умножение записывая числа в столбик 834×15, 276×23
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
834 * 15 ___ 4170 + 8340 ____ 12510
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