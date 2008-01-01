1-0,2x равно 2,6 как решить

Математика
1-0,2x равно 2,6 как решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0,2x=2,6. 0,2x=1-2,6. 0,2x=-1,6. x=1,6:0,2. x=8
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