1-0,2x равно 2,6 как решить
Математика
1-0,2x равно 2,6 как решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0,2x=2,6. 0,2x=1-2,6. 0,2x=-1,6. x=1,6:0,2. x=8
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