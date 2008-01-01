Для сжигания 24,2 альдегида потребовалось 30, 8 литров кислорода .Выведите формулу альдегида.Только поподробнее пожалуйста
Химия
Для сжигания 24,2 альдегида потребовалось 30, 8 литров кислорода .Выведите формулу альдегида.Только поподробнее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение см. во вложении Ответ: Этаналь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
История
1. Изучи выдержку из газетного репортажа и ответь на вопросы В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинские войска начали массированный артиллерийски...
Литература