Была ли присоединена Османская империя к России (когда-либо)? Если да, то в каком году

История
Была ли присоединена Османская империя к России (когда-либо)? Если да, то в каком году
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разве что какая нибудь часть которая входила в османскую империю
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