Помогите пожалуйста я вообще ноль в английском ((

Английский язык
Помогите пожалуйста я вообще ноль в английском ((
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) c 2) c 3) c 4) a 5) b 6) d
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