При каком значении переменной y значение выражения 4(3у-1) больше значения выражени?? (10у + 3) на 11? Можно полное решение пожалуйста!

Алгебра

При каком значении переменной y значение выражения 4(3у-1) больше значения выражени?? (10у + 3) на 11? Можно полное решение пожалуйста!

Автор: Гость