При каком значении переменной y значение выражения 4(3у-1) больше значения выражени?? (10у + 3) на 11? Можно полное решение пожалуйста!
Алгебра
При каком значении переменной y значение выражения 4(3у-1) больше значения выражени?? (10у + 3) на 11? Можно полное решение пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
По условию значение выражения (12у-4) больше значения выражения (10у+3)... если из большего числа вычесть меньшее, останется разность... 12у - 4 - (10у + 3) = 11 2у - 7 = 11 2у = 18 у = 9
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