Решите уравнение . (z+ 2 целых 4 одинадцатых )- 4 целых 7 одинадцатых =1 целая 6 одинадца??ых.

Математика
Решите уравнение . (z+ 2 целых 4 одинадцатых )- 4 целых 7 одинадцатых =1 целая 6 одинадца??ых.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Z+2ц4/11-4ц7/11=1ц6/11; z=1ц6/11+4ц7/11-2ц4/11; z=3ц9/11)))))  ц - целая
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