Подбери рифмы к словам друг могу ссора дорожить
Литература
Подбери рифмы к словам друг могу ссора дорожить
Ответ(ы):
Гость:
Друг-луг,могу-рагу,ссора-флора,дорожить-жить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
ЭССЕ 47 БАЛЛОВ "Бизнес-это игра, величайшая игра в мире, если вы знаете, как в нее играть". Т.Дж. Уотсон Помогите с ЭССЕ, не был на уроке, ...
Русский язык
Информатика
Помогите составить программы в Паскале пожалуйста : 1. Сформировать одномерный м??ссив из 9 вещественных чисел вводом с клавиатуры и выведите его...
Математика
Помогите с задачей пожалуйста Сторона треугольника равная 6,3 см, на 20,8 см меньше ??торой стороны и на 0,9 см больше третьей стороны .Найдите п...