Скласти речення з именниками ШКОЛА, СОВА в кличному видминику
Українська мова
Скласти речення з именниками ШКОЛА, СОВА в кличному видминику
Ответ(ы):
Гость:
Після випуску в одинадцятому класі , ми кажемо :«прощай школо». Сово ,подивись на мене.
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