Отгадайте что это за животное у него или у нее 4 ножки он большой, есть маленькие ??шки, он или она белого и черного цвета, иногда коричневого. помогите отгадать

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Отгадайте что это за животное у него или у нее 4 ножки он большой, есть маленькие ??шки, он или она белого и черного цвета, иногда коричневого. помогите отгадать

Автор: Гость