Докажи, что сумма 5 последовательных натуральных чисел делится на 5

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Докажи, что сумма 5 последовательных натуральных чисел делится на 5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да сумма 5 делится на последовательные числа
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