Помогите составить программы в Паскале пожалуйста : 1. Сформировать одномерный м??ссив из 9 вещественных чисел вводом с клавиатуры и выведите его на экран в обратном порядке. 2. Сформируйте одномерный массив из 20 целых чисе...

Информатика
Помогите составить программы в Паскале пожалуйста : 1. Сформировать одномерный м??ссив из 9 вещественных чисел вводом с клавиатуры и выведите его на экран в обратном порядке. 2. Сформируйте одномерный массив из 20 целых чисел больших –10, но меньших 20 случайным образом и замените все его отрицательные элементы на противоположные по знаку.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Var m : array[1..9] of Real;   i : Integer; Begin   For i:=1 to 9 do Readln(m[i]);   For i:=9 downto 1 do Write(m[i],);   Writeln; end. 2. Var m : array[1..20] of Integer;   i : Integer; Begin   Randomize;   For i:=1 to 20 do   Begin    m[i]:=-9+Random(29);    If m[i]<0 then m[i]:=-m[i];   end;   For i:=1 to 20 do Write(m[i],);   Writeln; end.
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