Помогите составить программы в Паскале пожалуйста : 1. Сформировать одномерный м??ссив из 9 вещественных чисел вводом с клавиатуры и выведите его на экран в обратном порядке. 2. Сформируйте одномерный массив из 20 целых чисе...
Информатика
Помогите составить программы в Паскале пожалуйста : 1. Сформировать одномерный м??ссив из 9 вещественных чисел вводом с клавиатуры и выведите его на экран в обратном порядке. 2. Сформируйте одномерный массив из 20 целых чисел больших –10, но меньших 20 случайным образом и замените все его отрицательные элементы на противоположные по знаку.
Ответ(ы):
Гость:
1. Var m : array[1..9] of Real; i : Integer; Begin For i:=1 to 9 do Readln(m[i]); For i:=9 downto 1 do Write(m[i],); Writeln; end. 2. Var m : array[1..20] of Integer; i : Integer; Begin Randomize; For i:=1 to 20 do Begin m[i]:=-9+Random(29); If m[i]<0 then m[i]:=-m[i]; end; For i:=1 to 20 do Write(m[i],); Writeln; end.
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