Помогите составить программы в Паскале пожалуйста : 1. Сформировать одномерный м??ссив из 9 вещественных чисел вводом с клавиатуры и выведите его на экран в обратном порядке. 2. Сформируйте одномерный массив из 20 целых чисе...

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Помогите составить программы в Паскале пожалуйста : 1. Сформировать одномерный м??ссив из 9 вещественных чисел вводом с клавиатуры и выведите его на экран в обратном порядке. 2. Сформируйте одномерный массив из 20 целых чисел больших –10, но меньших 20 случайным образом и замените все его отрицательные элементы на противоположные по знаку.

Автор: Гость