ЭССЕ 47 БАЛЛОВ "Бизнес-это игра, величайшая игра в мире, если вы знаете, как в нее играть". Т.Дж. Уотсон Помогите с ЭССЕ, не был на уроке, не знаю как начать развивать сюжет ) Готовое из сайта "Знания" не принимается !

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Любая задача, выполняемая добросовестно, всегда трудна. Но результат добросовестной работы всегда приносит положительные результаты. Если говорить о *бизнесе, то на это потребуются огромные финансовые вложения, полная самоотдача делу не только руководителя, но и всей команды. Все зависит от того, насколько руководитель морально готов к ведению бизнеса. Еще Наполеон в свое время говорил, что "весьма трудно управлять, если делать это добросовестно". Команду надо уметь не только организовать, но и поддерживать стремление двигаться вместе, укреплять позиции, - в этом будет заслуга руководителя. А если руководитель бизнеса не будет выплачивать вовремя зарплату своим сотрудникам - это будет нарушением законодательства, что в итоге можно назвать недобросовестным управлением. Может ли руководитель в этом случае рассчитывать на лояльность и высокую производительность труда своих сотрудников? Конечно, нет. Идея бизнеса должна оправдывать вложения собственных средств. С заказчиками и поставщиками необходимо работать по принципу: «…сегодня деньги, завтра стулья». Если предприниматель получает выручку за проданный товар, то образуется прибыль. Однако, эта прибыль не достается предпринимателю полностью. Он получает только часть ее, т.к. надо еще уплатить налоги, внести платежи финансовым органам. Величина налогов и платежей зависит от вида предпринимательской деятельности, используемых ресурсов, предоставляемых льгот. Нельзя потерять кредит доверия к окружающим и собственное доверие к самому себе. Находить решение любых проблем, пользоваться финансами на основе библейских истин: «Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга».