Жесткость жгута 70000H/м.На какую длину растянется жгут,если на него действует сила 14 кH
Физика
Жесткость жгута 70000H/м.На какую длину растянется жгут,если на него действует сила 14 кH
Ответ(ы):
Гость:
F=kx x=14000/70000=0,2м
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