Помогите пожалуйста )))как читать русскими буквами.

Английский язык
Помогите пожалуйста )))как читать русскими буквами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)той солдиэ 2)э бэлэрина 3)дак
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