Помогите пожалуйста как написать номера

Окружающий мир
Помогите пожалуйста как написать номера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карандаш - 1,5 чашка - 2,4 чайник - 3,3 печь - 4,2 холодильник - 5,1
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