Напишите какие сдесь ключевые слова Ни свет ни заря пошел горбатый со двора1) не море а волнуется2) Колос ветвистый дает нам поверь кашу печенье и даже кисель3) Осенью черно зимою бело весною зелено осенью желто 4) всё
Окружающий мир
Напишите какие сдесь ключевые слова Ни свет ни заря пошел горбатый со двора1) не море а волнуется2) Колос ветвистый дает нам поверь кашу печенье и даже кисель3) Осенью черно зимою бело весною зелено осенью желто 4) всё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ое наверное тень , 2-ое скорее всего ветер, а 3-е точно пшеница
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