Напишите какие сдесь ключевые слова Ни свет ни заря пошел горбатый со двора1) не море а волнуется2) Колос ветвистый дает нам поверь кашу печенье и даже кисель3) Осенью черно зимою бело весною зелено осенью желто 4) всё

Окружающий мир

Напишите какие сдесь ключевые слова Ни свет ни заря пошел горбатый со двора1) не море а волнуется2) Колос ветвистый дает нам поверь кашу печенье и даже кисель3) Осенью черно зимою бело весною зелено осенью желто 4) всё

Автор: Гость