Частота вращения 10с -1. чему равен период вращения
Физика
Частота вращения 10с -1. чему равен период вращения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/10 1 думаю что так
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