Частота вращения 10с -1. чему равен период вращения

Физика
Частота вращения 10с -1. чему равен период вращения
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