Выполни морфемный разбор слова тишина
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Выполни морфемный разбор слова тишина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тиш — корень ин — суффикс а а — окончание тишин — основа слова
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