Л,р сойлем ойлап табу

Қазақ тiлi
Л,р сойлем ойлап табу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебіз,ремонт__________
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