Ученики четырех классов - 4"А", 4"Б", 4"В", 4"Г"- побывали в библиотеке. Все четвертые кла??сы без 4 "А" взяли для чтения 72 книги, без 4"Б" - 80 книг, без 4 "В" -60 книг, без 4"Г" -58 книг. Сколько книг взвял в библиотеке за д...

Математика
Ученики четырех классов - 4"А", 4"Б", 4"В", 4"Г"- побывали в библиотеке. Все четвертые кла??сы без 4 "А" взяли для чтения 72 книги, без 4"Б" - 80 книг, без 4 "В" -60 книг, без 4"Г" -58 книг. Сколько книг взвял в библиотеке за день каждый класс?
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Гость:
0.8 будет  ГГГГГГГГГГГГГГ
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