Ученики четырех классов - 4"А", 4"Б", 4"В", 4"Г"- побывали в библиотеке. Все четвертые кла??сы без 4 "А" взяли для чтения 72 книги, без 4"Б" - 80 книг, без 4 "В" -60 книг, без 4"Г" -58 книг. Сколько книг взвял в библиотеке за д...

Математика

Ученики четырех классов - 4"А", 4"Б", 4"В", 4"Г"- побывали в библиотеке. Все четвертые кла??сы без 4 "А" взяли для чтения 72 книги, без 4"Б" - 80 книг, без 4 "В" -60 книг, без 4"Г" -58 книг. Сколько книг взвял в библиотеке за день каждый класс?

Автор: Гость