Даны следующие вещества: оксид магния, хлорид калия, железо, нитрат свинца(II), суль??ат меди(II), серная кислота, гидроксид железа(III), оксид углерода(IV). с какими из них реагирует соляная кислота

Химия
Даны следующие вещества: оксид магния, хлорид калия, железо, нитрат свинца(II), суль??ат меди(II), серная кислота, гидроксид железа(III), оксид углерода(IV). с какими из них реагирует соляная кислота
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Hcl+Mgo-->MgCl2+H2O 2HCl+Fe-->FeCl2+H2 2Hcl+Pb(NO3)2-->PbCl2+H2O+NO2 3HCl+Fe(OH)3--.FeCl3+3H2O 4HCl+CO2-->CCl4+2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
ПОМОГИТЕ !!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Информатика
1.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время пере...
Ответить
Геометрия
Дано абсд-равнобедренная трапеция бс=10 аб=12 угол д=60 градусов найти ад
Ответить
Английский язык
Как сделать проект по английскому языку Моя сервер от имени 4 класс
Ответить
Химия
Определите валентность хлора в его оксидах:Cl2O,Cl2O3,Cl2O5,Cl2O7 Помогите пожалуйста ♥♥
Ответить