Даны следующие вещества: оксид магния, хлорид калия, железо, нитрат свинца(II), суль??ат меди(II), серная кислота, гидроксид железа(III), оксид углерода(IV). с какими из них реагирует соляная кислота

Химия

Даны следующие вещества: оксид магния, хлорид калия, железо, нитрат свинца(II), суль??ат меди(II), серная кислота, гидроксид железа(III), оксид углерода(IV). с какими из них реагирует соляная кислота

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