Даны следующие вещества: оксид магния, хлорид калия, железо, нитрат свинца(II), суль??ат меди(II), серная кислота, гидроксид железа(III), оксид углерода(IV). с какими из них реагирует соляная кислота
Химия
Даны следующие вещества: оксид магния, хлорид калия, железо, нитрат свинца(II), суль??ат меди(II), серная кислота, гидроксид железа(III), оксид углерода(IV). с какими из них реагирует соляная кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Hcl+Mgo-->MgCl2+H2O 2HCl+Fe-->FeCl2+H2 2Hcl+Pb(NO3)2-->PbCl2+H2O+NO2 3HCl+Fe(OH)3--.FeCl3+3H2O 4HCl+CO2-->CCl4+2H2O
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